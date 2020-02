Nareszcie będzie się gdzie spotykać

To bardzo ważna chwila dla osób starszych mieszkających w gminie Świętajno w powiecie szczycieńskim. W poniedziałek 27 stycznia władze samorządowe i wojewódzkie uroczyście otworzyły Klub Senior+. – Świetny pomysł — mówią sami zainteresowani.

Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Obecnie ten proces mocno się dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że ten trend w najbliższym czasie będzie się nasilał. Dlatego konieczne jest aktywizowanie zasobów ludzkich, w tym senioralnych. Aktywni seniorzy mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną. Regularna aktywność przyczynia się do opóźnienia demencji, choroby Alzheimera i wielu innych chorób o charakterze przewlekłym. Ponadto aktywni seniorzy to osoby wnoszące istotny wkład w rozwój społeczeństwa.Nowo utworzony klub będzie funkcjonował w zaadaptowanych pomieszczeniach na parterze w budynku po byłej szkole podstawowej. Siedziba klubu została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Seniorzy mają do dyspozycji pomieszczenie wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, w kuchnię i łazienkę.Klub Seniora to ośrodek, który zajmuje się rozwojem życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego osób starszych. W klubie w Świętajnie znalazło się miejsce dla 30 seniorów w wieku 60+. Najważniejszymi celami Klubu Seniora jest zapewnienie warunków do przyjemnego spędzania czasu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz utrzymywanie kontaktów towarzyskich. Podopieczni placówki będą brali udział w zajęciach edukacyjnych oraz warsztatowych. Klub będzie otwarty trzy razy w tygodniu.— Ten Klub to miejsce, na które nasi seniorzy dosyć długo czekali. Otwieramy dzisiaj Klub Seniora dla tych wszystkich osób, które będą mogły tutaj się spotkać i będą mogły w tym miejscu się realizować — mówi Ewa Gronowska kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie.Na wstępie uroczystości wójt gminy Świętajno Alicja Kołakowska dokonała podsumowania realizacji modernizacji budynku oraz dostosowania pomieszczeń dla seniorów.— Klub Senior+ został utworzony w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 edycja 2019. Na mocy porozumienia zawartego między wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim a gminą Świętajno — poinformowała zgromadzonych wójt Alicja Kołakowska. — Gmina otrzymała na remont i wyposażenie klubu dofinansowanie w kwocie 26 383,21 złotych, środki własne to 6670,18 złotych. Łącznie w ramach programu wydatkowano 33 053,39 złotych.— Jesień życia wcale nie musi być smutna, może być złota, radosna i słoneczna, tego właśnie państwu życzę — zwrócił się do seniorów starosta szczycieński Jarosław Matłach. — Rzymskie przysłowie mówi: „Siwą głową i młodymi rękoma można zbudować wielki świat”.Głos zabrał zaproszony na otwarcie klubu Marcin Jastrzębski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.— Kwota wydatkowana na ten program od roku 2015 to prawie 3 mln 800 tysięcy złotych — powiedział. — Jest to kolejna placówka. Dotychczas zostało już otwartych 12 domów i 16 klubów Senior+. Życzę państwu, byście się spełniali w tym właśnie miejscu.Najbardziej zadowoleni byli jednak miejscowi seniorzy, którzy z niecierpliwością oczekiwali otwarcia swojego klubu.— Ta placówka z całą pewnością będzie się cieszyła dużą popularnością wśród seniorów, bo nie ma co ukrywać — Świętajno nie jest miastem, a wioską, w której starsze osoby nie mają się gdzie spotkać — mówią seniorzy z Klubu Senior+. — Uważamy, że to wspaniały pomysł. Dzięki temu będziemy mogli się spotykać, uczyć czegoś nowego, a przede wszystkim aktywnie spędzać czas.Część artystyczną podczas uroczystości zapewniły gościom przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Akademia Bajek w Świętajnie oraz występy Martyny Dąbkowskiej i Natalii Rzepki.Joanna Karzyńska